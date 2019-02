Kiel

Wer schon mal in Dresden war, kann kaum auf die Idee kommen, Kiel gegen die sächsische Hauptstadt ins Rennen um den Titel Kulturhauptstadt Europas zu schicken. Die Kieler Ratsfrau Erika Diehr war wohl noch nicht in Dresden. Die Christdemokratin beantragt in der Ratsversammlung unbeirrbar, Kiel möge eine Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas 2025 prüfen. Dann ist auf jeden Fall eine Stadt aus Deutschland dran. Dresden bewirbt sich schon, wie auch Nürnberg, Koblenz, Hannover, Hildesheim, Chemnitz.

Elbflorenz gegen Fördeflorenz

Bei allem Kieler Lokalpatriotismus: Im Vergleich zur Elbmetropole mit Grünem Gewölbe, Semperoper, Zwinger, Residenzschloss und Frauenkirche nimmt Kiel sich kulturell doch eher karg aus. Dresden wird wegen seiner Kunstsammlungen sowie wegen seiner barocken und mediterranen Architektur auch Elbflorenz genannt. Vom Fördeflorenz war noch nie die Rede.

Kieler Kulturdezernentin Treutel winkt ab

Die Stadt selbst rät dringend ab. Kulturdezernentin Renate Treutel teilt mit Blick auf den Bewerbungsschluss am 30. September 2019 mit: "Eine ernstzunehmende Bewerbung Kiels innerhalb weniger Monate ist nicht zu leisten." Im Klartext: Wir wollen uns doch nicht lächerlich machen.

Kiel kann mit einigen mithalten

Andererseits: Auch Zittau und Magdeburg bereiten ihre Bewerbungen vor. Da sollte Kiel mithalten können.

Und: Die Kulturhauptstadt Europas 2019 ist Matera. Die Felsensiedlung galt noch vor wenigen Jahrzehnten als hässlichste Stadt Italiens.

Kiel, es gibt Hoffnung.