Altenholz/Kiel

"Nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass durch den Wurf des 35 Kilogramm schweren Bauzaunfußes niemand verletzt wurde", sagte Polizeisprecher Matthias Arends. Die Behörde informierte gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft über die Festnahme. Am Sonntagabend hatten die Ermittler in Altenholz zugeschlagen und den 24-Jährigen verhaftet.

Holstein-Anhänger ist im Gefängnis

Am Montag kam der junge Mann in Untersuchungshaft. Der Haftrichter erließ anschließend antragsgemäß Haftbefehl. Jetzt befindet sich der 24-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Beide Behörden sind sich sicher, dass der Mann am 23. Dezember noch vor Spielbeginn gegen den HSV den Bauzaunfuß über einen Zaun hinüber auf Polizisten geworfen hat. Vor der Holstein-Turnhalle nahmen die Beamten zu dem Zeitpunkt gerade einen anderen Anhänger von Holstein Kiel fest. Ihm werfen die Ermittler vor, während eines Fanmarsches eine Absperrbake auf einen Polizisten geworfen zu haben. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt.

Bilder vom Einsatz und vom Spiel finden Sie hier.

Tatort: Vor der Holstein-Turnhalle

Die Beamten leiteten zunächst ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ein. Auch die Straftatbestände "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte" und versuchte gefährliche Körperverletzung wurden geprüft. "Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den 24-Jährigen, der Sonntagabend in Altenholz festgenommen werden konnte", erklärten Arends und Axel Bieler, Sprecher der Staatsanwaltschaft Kiel.

