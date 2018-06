Kiel

"Die Betrüger versuchen, sich das Vertrauen der Angerufenen zu erschleichen, um dadurch Auskünfte zu den Vermögensverhältnissen zu erlangen", sagte Polizeisprecher Matthias Arends, der die Bevölkerung lobte: "Alle Angerufenen reagierten goldrichtig. Sie beendeten das Gespräch und informierten umgehend die Polizei über 110."

Polizei lobt die Bürger

Es sei bemerkenswert, dass die Bürger durch Berichterstattung und Präventionsarbeit offenbar inzwischen zum Großteil richtig mit dem Thema umgehen können, so die echte Polizei. Die Betrugsversuche mit dieser Masche sind in den vergangenen Monaten stark angestiegen. Zuletzt erbeuteten Ende Mai falsche Polizisten in Kiel-Suchsdorf insgesamt 170.000 Euro.

