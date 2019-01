Anneliese Schweimer arbeitet bei Möbel Rixen in Pries-Friedrichsort – soweit nichts Besonderes. Doch am 1. Februar feiert sie ihr 50-jähriges Dienstjubiläum, und das in einem Alter, wo andere bereits Ewigkeiten im Ruhestand sind. Schließlich wird sie drei Tage nach ihrem Dienstjubiläum 82 Jahre.