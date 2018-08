Kiel

Das Tier sollte sich hinter einem Heizungsrohr aufhalten, hatte die Frau dem Disponenten der Feuerwehr in der Leitstelle um 7 Uhr gesagt: Der gab zunächst den Hinweis, es doch einmal bei der Fledermaus-Hotline des Nabu zu versuchen, schilderte Feuerwehr-Sprecher Michael Krohn am Mittwochmittag. Doch wenig später war die Kielerin wieder in der Leitung: Die Hotline sei erst ab 10 Uhr besetzt.

Die Arbeitswagen-Besatzung packte zu

Auch das Kieler Tierheim war für die Frau zunächst nicht erreichbar, sodass sich um 10.30 Uhr schließlich der Arbeitswagen der Feuerwehr auf den Weg machte. Nach kurzer Rücksprache konnte dessen Besatzung mit Handschuhen zum Schutz vor Tollwut-Infektionen bekleidet zupacken – und so das Tier nach Vorschrift einfangen. Das Fledertier wurde anschließend ins Tierheim gebracht. Dort sollte es, falls es keinerlei Verletzungen aufweist, noch am Donnerstagabend in die Dunkelheit entlassen werden.