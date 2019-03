Kiel

Die Kriminalpolizei Kiel sucht einen älteren Mann, der am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in der Stockholmstraße in Kiel an einem Fahrzeug ein Paket mit einer größeren Geldsumme hinterlegt haben soll. Kurz darauf holte ein anderer Mann das Paket ab. Dieser wurde mittlerweile von der Polizei festgenommen. Ein Zeuge hatte den Vorgang beobachtet und die Beamten alarmiert.

Die Ermittler in Kiel gehen von einer Betrugstat aus. Der ältere Mann wird deshalb dringend gesucht. Er wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0431-1603333 zu melden.

Hinweis: Weitere Details zum Betrugsfall in der Stockholmstraße in Kiel will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht nennen.

Von KN-online