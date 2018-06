Kiel

Laut Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster hat es am Dienstagmorgen gleich zwei Rohrbrüche mit geringeren Auswirkungen im Kieler Stadtgebiet gegeben. In der Saarbrückenstraße waren von 8.50 bis etwa 12.45 Uhr etwa 100 Haushalte ohne Wasser.

In der Samwerstraße waren noch bis 16.30 Uhr vereinzelte Haushalte vom Netz. Im direkten Umfeld konnte es daher durch Druckschwankungen im Leitungswassernetz vereinzelt zu Braunfärbungen kommen.

Schillerstraße als Spülfaktor

Ein weiterer Faktor kommt in anderen Stadtteilen des Kieler Westens hinzu: Ende April gab es einen massiven Rohrbruch in der Schillerstraße. Das Rohr wurde bereits ersetzt, indem ein neues eingeschoben wurde. "Jetzt spülen wir das Rohr", sagte Schuster. Und weiter: "Dadurch wird auch mehr Wasser aus dem Speicher unter dem Professor-Peters-Platz gezogen."

Diese erhöhte Fließgeschwindigkeit kann Eisen-Mangan-Ablagerungen aus den Leitungen lösen und in den umliegenden Anschlüssen zutage fördern. "Die Färbung ist aber nicht gesundheitsgefährdend", sagte Schuster, "unser Tipp ist wie immer: Laufen lassen. Dann wird das Wasser im Normalfall schnell wieder klarer."

Der Versorger hofft, die Spülungen in der Schillerstraße bald abzuschließen, damit das Rohr am Schrevenpark zur Kieler Woche vollständig wieder in Betrieb genommen werden kann.