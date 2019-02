Kiel

Ein Gegenstand ist vermutlich von einer Brücke der A 215 am Kreuz Kiel-Mitte auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen worden. Die Tat soll sich bereits am Sonntagvormittag ereignet haben, teilten Polizeidirektion und Staatsanwaltschaft Kiel am Freitag mit.

Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall. Zudem wird sie am Freitagvormittag den möglichen Tatort absuchen. Dafür die die A215 in Richtung Neumünster teilweise gesperrt.

Eine Fahrbahn wird gesperrt

Die Polizei teilte mit, dass die A 215 vormittags nur einspurig befahrbar sei, da sich die Ermittler gemeinsam mit Spurensicherungskräften an den Tatort begeben. Sie werden unterstützt von Such- und Absperrkräften der Autobahnmeisterei und der Feuerwehr.

Ein Graben neben der Autobahn muss für die Suche abgepumpt werden. "Die Dauer der Suchmaßnahmen kann zurzeit noch nicht eingeschätzt werden", sagte ein Polizeisprecher.

Was war passiert?

Gegen 11.30 Uhr fuhr am Sonntag ein 52-jähriger Peugeot-Fahrer mit einer Beifahrerin auf dem den linken Fahrstreifen der A 215 in Richtung Neumünster. "Er hörte einen Einschlag auf seinem Dach, als er die Brücke der Veloroute oder die sich im Neubau befindliche Brücke in Höhe Mühlendamm passierte", sagte ein Sprecher.

Der 52-Jährige hielt umgehend auf dem Standstreifen an und stellte einen Schaden auf seinem Dach fest. Ein weiterer Autofahrer hielt hinter dem Geschädigten und sagte, dass er einen Gegenstand gesehen habe, der von der Brücke geflogen sei. Den Gegenstand selbst konnte der Zeuge nicht beschreiben. Personen habe er auf der Brücke nicht sehen können.

Staatsanwaltschaft wertet Tat als versuchten Mord

Die Kriminalpolizei Kiel hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft bewertet die Tat als versuchten Mord in Verbindung mit einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, die sich auf einer der Brücken oder in deren Nähe aufgehalten haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0431/1603333 in Verbindung zu setzen.

Steinwurf in Harrislee

Im Mai 2018 sorgte ein Steinwurf von einer Brücke auf die A7 bei Harrislee nahe der dänischen Grenze für Aufsehen. Dabei war eine Frau schwer verletzt worden. Die Polizei konnte zwei mutmaßliche Täter ermitteln. Zwei 19-Jährige müssen sich vor dem Landgericht Flensburg verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Angeklagten versuchten Mord wegen des Mordmerkmals Heimtücke vor sowie gefährliche Körperverletzung, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.

Von jad/RND