Kiel

Warum werden vor allem teure Wohnungen gebaut?

Da gibt es mehrere Ursachen. Steigende Grundstückspreise, wenige Grundstücke in Großstädten und Ballungszentren, aber auch deutlich gestiegene Baukosten mit Anforderungsveränderungen. Die Entwicklung war aber nicht überall gleich. Kiel zum Beispiel ist eine Schwarmstadt mit hohem Einzugspotenzial, das hat mit den Hochschulen zu tun, aber auch mit hoher Lebensqualität. Das zieht Menschen an. Und wenn man solche hochpreisigen Wohnungen vermarkten kann, dann werden sie auch gebaut.

Wie geht es weiter?

Es dreht sich zurzeit. Aktuell werden in Schleswig-Holstein 4000 bis 5000 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern pro Jahr gebaut, davon werden rund 1500 gefördert. Über das Land gerechnet ist also inzwischen jede dritte Neubauwohnung eine Sozialwohnung. Jetzt greift also die Landespolitik.

In den Niederlanden soll das schon für 800 Euro pro Quadratmeter möglich sein. Wie machen die das?

Also, die 800 Euro kann ich nicht überprüfen. Aber der niederländische Wohnungsbau ist für die hohe Kompaktheit bekannt: Der umbaute Raum wird so weit wie möglich minimiert. Es gibt selten einen Keller, keine Garagen, die Wohnungen haben meist keinen Flur, keinen Balkon, Treppen sind schmaler und steiler, die Wände tatsächlich schmaler. Man macht Kompromisse beim Schallschutz. So kommt man traditionell auf etwa die Hälfte der Kosten.

Also Vorgaben entschlacken. Was muss sich in Schleswig-Holstein noch ändern?

Die Bauämter sind personell überfordert, die finden keine Fachleute mehr. Das Bauvolumen ist seit 2008 um 32 Prozent gestiegen, die Zahl der Facharbeiter um sechs Prozent, die Anzahl der Betriebe um ein Prozent. Schleswig-Holstein hatte mal drei Hochschulen, die Ingenieure und Architekten ausbildeten, jetzt gibt nur noch Lübeck und seit Neuestem wieder Kiel für Bauingenieure. Wir brauchen auch dringend eine zusätzliche Ausbildung für Architekten und Stadtplaner.

