Osdorf

Leicht verletzt wurde Sonntagmorgen um 8.20 Uhr der Mieter (54) einer Wohnung in der Gettorfer Straße in Osdorf. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es beim Wechsel einer Gasflasche zum Beheizen der Küche zu einem Feuer.

Die gesamte Küche brannte aus. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

