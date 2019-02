Eckernförde 2018 mehr als 1000 Brände - Rekordjahr für die Feuerwehr Selten mussten die Feuerwehren im Kreis Rendsburg-Eckernförde so oft ausrücken wie 2018. Besonders die Brandeinsätze nahmen enorm zu: Die Zahl der Alarmierungen wegen eines Feuers stieg um ein Drittel gegenüber dem Vorjahr an. Das geht aus dem Jahresbericht des Kreisfeuerwehrverbandes hervor.

Von Tilmann Post

Trockener Sommer 2018: Wochenlang hielten Flächen- und Knickbrände die Wehren im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Atem. Das trieb die Einsatzzahlen in die Höhe. Im Bild ist ein Löscheinsatz in Goosefeld Ende Juli zu sehen.