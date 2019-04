Eckernförde

„Wir vergeben 2000 Startlizenzen“, sagt Björn Gallenkamp, Präsident des Round Table Eckernförde. Zum dritten Mal bringt der Klub sein Entenrennen zusammen mit dem Stadtmarketing aufs Wasser. „Eine Lizenz ist für fünf Euro zu haben“, ergänzen Vize-Präsident Mark Roßkamp und Sekretär Christoph Kann.

„Start ist um 13 Uhr an der Holzbrücke“, so Sabrina Bock vom Stadtmarketing: „Das ist gut eine Stunde, bevor die Schiffe der Aalregatta eintreffen.“ Das Prinzip ist wie in den Jahren zuvor: Enten, die als erste ins Ziel schwimmen, bringen ihrem Lizenznehmer einen Gewinn.

Preise im Wert von 8000 Euro für die Teilnehmer

200 Preise im Wert von insgesamt 8000 Euro werden vergeben. Offizieller Verkaufsstart ist am Sonnabend, 20. April 2019, in den Eckernförder Touristinformationen an der Kieler Straße und am Strand, im Famila-Markt im Hörst und im Derpart-Reisebüro in der Nicolai-Straße.

Der Erlös dient wohltätigen Zwecken. So geht Geld ans Schulranzen-Projekt für bedürftige Familien, die Jugendfeuerwehr, die Hospiz-Initiative und die Müslistation der Fritz-Reuter-Schule. Erstmals wird auch die Statt-Plastik-Becher-Aktion zur Müllvermeidung gefördert. „Wir tauschen Plastikbecher in Kindergärten gegen welche aus Edelstahl“, verrät Roßkamp.

