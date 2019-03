Eckernförde

Eine besonders gut besuchte Veranstaltung des Sport-Mini-Kongresses war zum Beispiel Drums Alive. Hierbei wird in einer Art Fitness-Choreografie zu Musik rhythmisch mit Drumsticks auf Gymnastikbälle getrommelt. Trainerin Birgit Sommerfeld rief immer wieder Anweisungen in die Musik hinein. Dass das Ganze auch etwas anstrengend war, sah man in den Gesichtern der Teilnehmenden, aber dennoch: Der Mix aus Choreographie, Rhythmik und Ausdauertraining schien anzukommen.

26 Angebote beim Sport-Mini-Kongress

„Die meisten Anmeldungen gab es erstaunlicherweise für die beiden Bauch-Beine-Po-Workshops. Die haben wir in den letzten Jahren gar nicht mehr im Programm gehabt, aber plötzlich ist es wieder ‚in’“, erzählte Geschäftsführer Michael Polzin. Polzin war bereits bei einem der ersten Sport-Mini-Kongresse als Teilnehmer dabei gewesen, die Organisation betreut er inzwischen seit über 10 Jahren. Eine eindeutige Trendsportart ließe sich momentan nicht ausmachen, eine Veränderung zu den früheren Kongressen stellte er aber trotzdem fest: „Der Trend geht zum Individualsport.“ Junge Menschen für Mannschaftssportarten mit festen Trainingszeiten zu gewinnen, werde immer schwerer. Vielfältige Angebote an mehreren Tagen die Woche würden besser angenommen.