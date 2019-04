Strande

„Ich bin erstaunt über die gute Beteiligung an einem Werktag“, freute sich Touristikchef Heiko Drescher, der zu der Aktion aufgerufen hatte. Nach seiner Schätzung waren weit mehr als 50 Erwachsene und Kinder – darunter auch Mädchen und Jungen aus der Kita Strander Möwe – dabei. Die Gemeinde stellte Müllgreifer und Handschuhe.

Strande beteiligte sich damit erstmals an der Strandgut-Aktion der Flensburger Brauerei, die die Tourismusorganisationen bei der Strandreinigung unterstützt. Sie stellte dafür ein Beachtech-Fahrzeug zur Verfügung, das am Strand grobkantiges Plastik zum Vorschein brachte. Es kam zwei Wochen zuvor bereits in Eckernförde zum Einsatz.

Strandgut-Aktion von Schilksee bis zum Hundestrand

Ebenso waren Strander Bauhofmitarbeiter mit von der Partie. Leiter Karl-Heinz Petersen lenkte einen Schaufelbagger durch den Sand. Sein Team hatte schon vorweg an zwei Tagen den Strand von Steinen befreit, wie in jedem Jahr kurz vor Ostern. „In der Saison machen wir hier täglich sauber“, so Petersen.

Bei der Strandgut-Aktion waren die Müllsammler auf dem Abschnitt zwischen dem Freistrand, der an Schilksee grenzt, und dem Hundestrand unterwegs. „Ich bin hier gern am Strand, deshalb helfe ich mit“, sagte Ulrike David aus Kiel. Heike Krömker-Krämer vom Strander Gemeindepartnerschaftsverein Bimare verteilte auf der Promenade kleine Strandaschenbecher. Gegen Mittag gab es dann im Bistro Das Kaiser für alle Helfer Chili con Carne.

