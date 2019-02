Nahrung für Leib und Seele – beides will die neue Reihe „Kochen Sie ihr Leibgericht“ der Kirchengemeinde in Osdorf verbinden. Jetzt startete der Auftakt im Gemeindehaus mit Imke Petersen am Herd und Pastor Thomas Heik als Kellner mit schwarzer Fliege am Kragen und weißer Serviette über dem Arm.