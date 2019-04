Eckernförde

Das teilte die Kreisjägerschaft während ihrer Jahresversammlung mit. Grund für die Zunahme beim Schwarzwild, also Keiler, Bachen und Frischlinge, ist die Afrikanische Schweinepest, die von Osteuropa her vordringt. In Schleswig-Holstein ist sie zwar noch nicht ausgebrochen, aber zur Vorsorge wird der Wildschwein-Bestand dezimiert.

Mit den 645 erlegten Tieren habe die Kreisjägerschaft bewiesen, dass sie ihren Teil zur Eindämmung beigetragen habe, so Vorsitzender Otto Gravert. "Wir schlagen uns die Nächte um die Ohren, um die Afrikanische Schweinepest zu verhindern", sagte Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Langbehn. Schwarzwild ist vor allem nachts aktiv.

Neue Sammelstelle in Gettorf

Die Schwarzwild-Jagd ist den Jägern zufolge nicht nur zeitlich aufwendig. Was von den Wildschweinen nach dem Aufbruch übrig bleibe, müsse vorsorglich in Plastiksäcken zentral entsorgt werden. Eine Sammelstelle sei dazu Anfang April auf dem Gettorfer Bauhof eingerichtet worden.

Blaue Warnreflektoren an Straßenbegrenzungspfählen

Am meisten wurde jedoch Rehwild erlegt. 1676 Stück schossen die Jäger in der Saison 2018/2019. 484 Böcke und Ricken kamen zudem im Straßenverkehr um - viel mehr als bei jeder anderen Wildart. Um Wildunfälle zu verhindern, hat die Kreisjägerschaft Eckernförde blaue Warnreflektoren an Straßenbegrenzungspfählen montiert - für fünf Euro pro Stück.

Laut Otto Gravert sind in den vergangenen fünf Jahren 30.000 Euro dafür aufgewendet worden. "Wir mussten leider feststellen, dass die Effekte nicht so ausgeprägt sind, wie wir erwartet hatten", so Gravert. Der Kreisjägerschaft Eckernförde gehören 760 Mitglieder an.

