Die Jugend-, Kultur- und Medienwerkstatt "Das Haus" in Eckernförde steht vor einem Wechsel in der Leitung. Die Stadtverwaltung sucht eine Nachfolge für Nadine Förtsch, die in den nächsten Wochen ausscheidet. Förtsch leitet das Zentrum an der Reeperbahn seit dem Jahr 2012.