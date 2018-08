Im Dänischen Wohld herrscht seit Langem das Steinzeitfieber – ausgelöst durch Funde an Land, an der Küste und im Wasser. Nun wird auch die Ende 2011 entdeckte Steinzeitsiedlung vor Strande/Stohl in einem dreijährigen, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt gründlich erkundet.