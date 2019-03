Barkelsby

Die auf 14 Akteure geschrumpfte Gruppe widmete dem Motto entsprechend den Abfallbeseitigern eine eigene Nummer. Im Arbeiter-Outfit trommelten sie auf leeren Mülltonnen. Neueinsteiger und Musiker Ingo Doorentz hatte sich die schlagkräftige Choreografie einfallen lassen. Einen glänzenden Auftritt lieferte auch Neueinsteiger Nick Seegert. In einer Tanz-Inszenierung von Schneewittchen trat er als Märchenprinz zum Wachküssen an.

Eine Nummer wurde kurzfristig ins Programm aufgenommen, so Moderator Holger Hinrichsen. Als Drag Queens Jurassica Parker und Trashly Shithole lieferten sich Sandra Haiduga-Lemke und Stella Hinrichsen einen Casting-Wettkampf im Scheinwerferlicht. Stella Hinrichsen wohnt eigentlich in Berlin und hatte den Auftritt noch auf die Schnelle mit ihrer Partnerin aus dem Hut gezaubert.

Zu den Blickfängen gehöre auch Kurtepan Sivaliagan. Er war als Batmann gekommen. Eike Fricke hatte das eigene Hobby zum Kostüm gemacht. Als Taucher schwamm er in Sachen Originalität mit oben auf. Und Hingucker-Verkleidungen machten auch das Flirten leichter. Bier-Pong-König Mathis Sander und Hannah Kratzke im Einhornkostüm stießen miteinander an. "Wir kennen uns schon lange", sagten beide. Weil er inzwischen in Malmö und sie in Kiel wohnt, freuten sich die beiden Ex-Eckernförder über das Wiedersehen in Barkelsby.