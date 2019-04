Ascheffel

Zum Alarm kam es in Ascheffel gegen 9.30 Uhr, nachdem auf dem Dachboden ein Kabelbrand entdeckt worden war, teilt die Polizei mit. Das Personal der Einrichtung und die Feuerwehr brachten insgesamt 64 Bewohner in Sicherheit. "Die Flammen wurden rasch gelöscht, niemand wurde verletzt", so Sprecher Sönke Hinrichs. Wassereinsatz war ihm zufolge nicht erforderlich.

"Die Feuerwehr setzte sicherheitshalber eine Wärmebildkamera ein, konnte aber gegen 10.20 Uhr wieder abrücken", heißt es weiter. Alle Senioren konnten daraufhin wieder ihre Zimmer und Wohnungen betreten. Die Polizei stellte einen technischen Defekt als Brandursache fest. Der Schaden ist der Mitteilung zufolge gering.

Evakuierung am Dienstag in Neuwittenbek

Am Dienstag hatte es bereits einen aufregenden Schulstart nach den Osterferien in Neuwittenbek gegeben. Dort wurde eine Gas-Leitung bei Baggerarbeiten an einem Haus neben dem Schulgebäude zerstört. Weil Explosionsgefahr bestand, wurden die Schule, der Kindergarten und sieben Häuser an der Hauptstraße evakuiert. 100 Menschen waren betroffen.

