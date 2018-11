Bis 2030 fehlen in der Nordkirche 600 Pfarrer, weil 900 Pastoren in den Ruhestand gehen, aber nur 300 neue in dieser Zeit zur Verfügung stehen. Der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde will aus den 37 Kirchengemeinden acht Regionen bilden, um flexibler mit Pfarrstellen umgehen zu können.