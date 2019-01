Altenholz

Seit Mitte Januar trainieren in Altenholz unter Coach Alfred Gislason die ersten THW-Bundesliga-Handballer – soweit sie nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Öffentlich nutzbare Angebote im neuen Sport- und Leistungszentrum sind das Fit-Trainingsstudio, die THW-Sport-Physiopraxis sowie das Hotel Athletik Kiel.

Restaurant mit sportlichem Charakter

Dataport profitiert vom Projekt unter anderem mit seinem neuen Betriebsrestaurant, das sich wie bisher schon an die Öffentlichkeit richtet. Karsten Geuenich (52), seit 2008 Betreiber der Kantine des IT-Dienstleisters, hat im neuen Leistungszentrum seine Firma Kochfabrik etabliert. Dazu gehört das Restaurant mit dem Namen Heimspiel, das optisch sportlich gestaltet wurde. Kantinenbetreiber und THW Kiel haben langfristige Mietverträge, die der Finanzierung des mit 16 Millionen Euro kalkulierten Projektes dienen. Derzeit erledigen Handwerker in Klausdorf noch Restarbeiten am Komplex.

Zufahrt und Parkplätze bleiben Thema

Das Ensemble zwischen Dataport und Fachhochschule ist „natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor für Altenholz“, erklärt Bürgermeister Carlo Ehrich. Die Verwaltung werde nun im Blick behalten, „ob die Bausituation, die Zufahrt und die Parkplätze so funktionieren wie wir uns das vorgestellt haben“. Davon geht er zwar aus, „aber wir wollen es auch sehen“. Durch die Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark finde die Sportart Handball gerade mehr Beachtung. Da sei es eine schöne Sache, „wenn dann auch die THW-Stars bei uns trainieren“, sagt der Bürgermeister.

