Rund 200 Rettungsschwimmer treten in Eckernförde zum Finale der DLRG-Trophy an. Die Veranstaltung am Sonnabend, 25. August, bildet den Abschluss eines Wettkampfes in drei Teilen. Erwartet werden 28 Ortsgruppen aus dem gesamten Bundesgebiet, fünf davon aus Schleswig-Holstein.