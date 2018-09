Eckernförde

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte in der Zeit vom Juni 2016 bis März 2018 mit der Kamera die „höchstpersönlichen Lebensbereiche“ der abgebildeten Personen verletzt habe. In der Praxis sah das so aus, dass der 52-Jährige mit einer Digitalkamera unter der Sichtschutzwand der Umkleidekabinen hindurch fotografierte, während sich Frauen dort auszogen.

"Es tut mir leid, was ich getan habe"

13 Fälle legte das Gericht dem Angeklagten zu Last. Der Letzte wurde ihm zum Verhängnis. Während er knipste, bemerkte der Ehemann eines seiner Opfer den Schwimmhallen-Paparazzo und rief die Polizei. Die beschlagnahmte nicht nur die Digitalkamera, sondern auch alle Speichermedien. Der ledige Mann zeigte sich zerknirscht und reumütig: „Es tut mir leid, was ich getan habe“, gestand er die Taten. „Ich muss bescheuert gewesen sein. Das mach’ ich nicht wieder.“

Fotos hatte der Angeklagte nicht veröffentlicht

Der Staatsanwalt hielt dem Angeklagten zugute, dass er bisher komplett unbescholten sei und ein Geständnis abgelegt habe. Negativ schlägt die Häufigkeit der Taten zu Buche. Bereits 2014 hatte er zu fotografieren begonnen, die ersten Fälle sind jedoch verjährt. Nach eigener Aussage hatte der Angeklagte die unbemerkt aufgenommenen Fotos nicht veröffentlicht, sondern sie zuhause betrachtet.

2100 Euro Strafe in Monatsraten als "Denkzettel"

Die Richterin folgte dem Strafmaß der Staatsanwaltschaft von 2100 Euro, zahlbar in Monatsraten von 100 Euro. Knapp zwei Jahre muss der Angeklagte seine Strafe von seinem kleinen Gehalt abstottern. „Als Denkzettel“, so die Richterin. Zwei Kameras, fünf Speicherkarten und ein USB-Stick mit den unerlaubten Fotos wurden eingezogen.