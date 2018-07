Klimaschutz geht alle an – das zeigen die aktuellen Wetterextreme. Trotz heißer Temperaturen kamen am Wochenende an die 1000 Besucher zum Klimaschutz-Aktionstag des Kreises in Bistensee. Ein Markt der Möglichkeiten bot vielfältige Anregungen, sich für die Umwelt zu engagieren.