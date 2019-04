Gettorf

Im Garten am Haus der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) an der Kieler Chaussee ist so richtig was los bei strahlendem Sonnenschein.

Ein paar Kinder verstecken sich kichernd unter dem Fallschirm in Regenbogenfarben. Jungen kicken wie Weltmeister Fußbälle ins kleine Tor. In großen bunten Kegeln kreiseln zwei Mädchen auf dem Rasen um die Wette.

Der Wirt vom Sportpark Gettorf legte einen Spendentag ein

Ausgelassenes Spiel draußen und Perlen auffädeln, basteln, malen drinnen. Von sieben bis 16 Uhr herrscht an fünf Tagen dieser Woche und vier der nächsten lustiges Treiben. Erdagon Martinovic hat seine Freude, als er die Gruppe am Dienstag besucht.

Im Dezember 2018 hatte er eine Idee: An seinem freien Tag stellte sich der Pächter des Restaurants La Piazza im Sportpark mit seiner Freundin an den Pizzaofen und produzierte, so viel nur ging.

Die Gäste, ob im Lokal oder außer Haus, bezahlten einen Einheitspreis für alle Pizzen. Der Erlös floss in den Spendentopf für die Awo-Ferienbetreuung.

Die Spende ermöglicht allen Kindern schöne Ferienwochen

Sogar die Servicekräfte, die der Wirt wie üblich bezahlten wollte, verzichteten aus freien Stücken auf Lohn. Am Ende des Tages lagen 1250 Euro im Spendentopf. Absolut gesehen ist das keine Riesensumme.

"Aber für uns ist das eine großartige Hilfe", ordnet Silke Knipschild, Geschäftsführerin des Ortsvereins, ein. "Davon haben die Kinder und auch ihre Familien sehr viel."

Für 13 Ferienwochen im Jahr, ausgenommen Weihnachten, bieten Mitarbeiter und Ehrenamtliche der Awo für Sechs- bis Zwölfjährige Programm, Ausflüge, Mittagessen.

"Gäbe keine Ferienprogramme, wären viele Kids in den Ferien auf sich gestellt", sagt sie. "Für alleinerziehende Mütter oder Väter ist das Problem besonders schwer zu lösen." Bekämen die Träger dafür keine öffentlichen Zuschüsse, könnte sich das fast keine Familie leisten.

Auch der Gettorfer Wirt war einmal ein Flüchtlingskind

"So aber senkt sich der Preis von rund 400 auf 130 Euro pro Woche, sofern Kinder von acht bis 15 Uhr hier sind. Für eine weitere frühe oder spätere Stunde kommen je zehn Euro hinzu."

Knackpunkt: Familien, die Unterhaltsleistungen beziehen, können auch diese Summe nicht voll aufbringen. Das gleichen private Spenden wie die von Martinovic aus. "Ich bin selbst ein Flüchtlingskind", fügt er hinzu.

"Meine Familie kam aus Montenegro her, als ich zehn Jahre alt. Wir bekamen sehr viel Hilfe von Deutschen, konnten uns schnell integrieren. Jetzt kann ich etwas zurück geben und anderen Familien helfen. Im Dezember 2019 gibt’s wieder eine Spendentag für ein anderes Kinderprojekt".

Silke Knipschild hofft indes, dass das gute Beispiel Schule macht. "Es gibt in Gettorf so viele gute Projekte, die genauso dankbar für Unterstützung wären", sagt sie.

