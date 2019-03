Eckernförde/Neumünster

Die Quote sank gegenüber Januar von 5,3 auf 5,1 Prozent. 9438 Menschen hatten demnach im Februar keinen Job. Der Bezirk setzt sich aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde (5944 Arbeitslose) und der Stadt Neumünster (3494 Arbeitslose) zusammen. „Nach dem typischen saisonalen Anstieg zum Jahresbeginn sinkt die Zahl der Arbeitslosen nun wieder. Der gute Start in das Jahr 2019 setzt sich damit fort“, kommentiert Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit Neumünster.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit erklärt sich jedoch nicht allein damit, dass Menschen wieder eine Beschäftigung gefunden haben und deshalb in der Statistik nicht mehr auftauchen. Zum Teil werden sie schlicht deshalb vorübergehend nicht zu den Arbeitslosen gezählt, weil sie sich krank gemeldet haben. Im Februar war das in 440 Fällen so.

Kranke gelten als unterbeschäftigt, nicht arbeitslos

Auch diejenigen, die einer Weiterbildung nachgehen, werden nicht als arbeitslos eingestuft, obwohl sie keinen Job haben. Das betraf im Februar 973 Menschen. Genauso verfährt die Agentur mit Menschen, die sich in einer "Arbeitsgelegenheit" - also etwa einem Ein-Euro-Job - befinden. Im Februar waren das 323 Fälle.

Ob krank, in Weiterbildung oder im Ein-Euro-Job - die Betroffenen werden von der Agentur für Arbeit - neben der Zahl der Arbeitslosen - in der Quote der Unterbeschäftigung zusammengefasst. Diese Quote betrug im Februar 7,2 Prozent. In absoluter Zahl: 13.367 Menschen hatten keine Arbeit. 94 mehr als im Januar, aber 875 weniger als im Februar 2018.

