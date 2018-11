Eckernförde

„Sonst wäre der Aufwand zu groß“, sagt Frank Parge, der das Karussell von seinem Schwiegervater Hans-Ulrich Meyer übernommen hat. Zwölf Stunden dauert das Puzzlespiel, mit vier Mann aus mehreren hundert Einzelteilen eine sich drehende Szenerie für Pferdchen und Wagen entstehen zu lassen. In der Zeit haben andere ein 50 Meter hohes Riesenrad aufgebaut. Doch ein modernes Fahrgeschäft lässt sich mit diesem Nostalgie-Gefährt nicht vergleichen.

„Ach kiek mol, hebbt wi ok schon drin föhrt.“

Liebevoll handgemalte Bild-Dekorationen mit Landschaften, Wappen und Blumen ziehen an dem Betrachter vorüber, ebenso wie zwanzig hölzerne Pferdchen, ein Feuerwehrauto und zwei sogenannte Kaffeemühlen, runde Sitzbänke, die die Kinder drehen können. Manch heutiges Großeltern- oder Elternteil steht versonnen davor und erinnert sich an Zeiten, als es selbst als Kind die Zügel hielt oder die Feuerwehrglocke läutete. „Ach kiek mol, hebbt wi ok schon drin föhrt.“

Gebaut wurde es 1923 auf einer Kieler Bootswerft

Seit fünf Jahrzehnten dreht sich das Karussell in Eckernförde. Sein Schwiegervater, erzählt Parge, habe den Weihnachtsmarkt damals mitbegründet. Die Anfänge liegen aber noch weiter zurück. 1923 ließ sich der Süderbraruper August Wiese das Karussell von einer Kieler Bootswerft bauen. 1953 kaufte es der Vater von Hans-Ulrich Meyer für wenig Geld und übergab es 1960 an seinen Sohn. 50 Jahre reiste dieser damit umher, bis er das Fahrgeschäft an seinen Schwiegersohn übertrug. „Ich musste ihm versprechen, sein Schmuckstück nicht zu verkaufen“, sagt Parge.

Ein Salzwasseranlasser brachte den Motor auf Touren

Meyers Kinderkarussell ist eine Rarität im Norden, die sich weitgehend in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten hat. Der ehemaliger Bootsmast in der Mitte wurde inzwischen zwar durch Stahl ersetzt. Auch ein leichterer Motor und zwei neue Autos kamen hinzu. Das Meiste aber ist noch so wie anno dazumal. Bis in die 1990er-Jahre gab es sogar einen „Salzwasseranlasser“. Je tiefer zwei Eisen in ein stromleitendes Fass mit Salzwasser gehängt wurden, um so schneller drehte sich das Karussell. So war auf einfache Art ein sanftes Anlaufen gewährleistet. Noch früher brachten vier Pferde das Karussell in Schwung, der innere Ring der Plattform ist deshalb frei.

Nur noch dreimal im Jahr wird das Karussell aufgebaut

Nur zur Balloon Sail der Kieler Woche, zum Brarup-Markt in Süderbrarup und zum Eckernförder Weihnachtsmarkt baut Parge sein Nostalgie-Karussell heute noch auf. „Das ist schon ein Liebhaberstück“, gesteht der Schausteller. Denn das Geld verdient Parge neben seinem Zuckerwagen vor allem mit dem „Baby-Flug“, ein modernes Karussell, in dem die Kinder ihre Gondeln hydraulisch selbst hoch- und runtersteuern können. Doch mit dem Charme des Oldtimers, der nicht mit aufgeregt flackernden LEDs, sondern milde schimmernden Glühbirnen glänzt, kann keines der modernen Fahrgeschäfte konkurrieren.

