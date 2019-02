Es wird ernst am Kanal zwischen Großkönigsförde und Schinkel. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) in Kiel hat die Arbeiten für die Nord-Ostsee-Kanalerweiterung in diesem ersten Abschnitt ausgeschrieben. Bis Ende 2019 sollen die Aufträge erteilt sein. Danach rollen die großen Maschinen an.