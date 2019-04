Neudorf-Bornstein

Schwerer Unfall auf der B 76 Höhe Neudorf-Bornstein: Aus noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr ein Auto mit einem Lkw zusammengestoßen. Die Autofahrerin wurde dabei in ihrem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste die Ffrau mit einer Schere und einem Spreizer befreien. Sie wurde zur Behandlung in die Kieler Uniklinik gefahren.

Die B 76 war für die Rettungsarbeiten bis etwa 20.30 Uhr gesperrt. Für die Zeit der Aufräumarbeiten war die Bundesstraße einseitig wieder freigegeben. Die Polizei regelte den Verkehr.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Neben den Feuerwehren Neudorf, Bornstein und Gettorf waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt (Rettungshubschrauber Christoph 42) und drei Streifenwagen der Polizei im Einsatz.

Von RND