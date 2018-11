Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Eckernförde sind neun Menschen durch giftigen Rauch verletzt worden. Die Feuerwehr Eckernförde rettete einen Bewohner aus der zweiten Etage mit einer Leiter vom Balkon. Das Feuer brach am Freitag um 8.30 Uhr im Erdgeschoss des Hauses am Wulfsteert 70 aus.