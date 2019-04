Zum zweiten Mal in zwei Tagen ist es im Altkreis Eckernförde wegen eines Feuerwehreinsatzes zu einer Evakuierung gekommen. Im Seniorenheim am Förstereiweg in Ascheffel brannte es am Mittwoch. 64 Bewohner mussten das Haus verlassen. Bereits Dienstag musste die Schule in Neuwittenbek geräumt werden.