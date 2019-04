Das Mango’s Beach am Eckernförder Südstrand ist Geschichte. Der Rundpavillon ist verkauft. Der neue Besitzer Gero von Gersdorff aus Gettorf führt in Kürze Gespräche mit der Stadt über eine Nachnutzung. Touristikmanager Stefan Borgmann sieht in der Strandlage „Potenzial für etwas Besonderes“.