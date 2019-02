Schwedeneck

Der Windpark Schwedeneck ging im Jahr 2000 ans Netz. Bis Ende 2020 profitieren die Anlagen noch von der Ökoförderung. Ab 2021 müsste der Windstrom auf dem freien Markt verkauft werden – zu vermutlich niedrigeren Preisen. Die Fläche zwischen den Ortsteilen Sprenge und Surendorf wird von der Landesplanung zwar derzeit nicht als Vorrangfläche geführt. Allerdings galt sie in der jüngsten, ausdrücklich ergebnisoffenen Anhörungsrunde als Potenzialfläche, aus der auch wieder eine Vorrangfläche werden könnte.

Zwei Mühlen liegen außerhalb der Potenzialfläche

Falls das passiert und sich an der Fläche selbst nichts ändert, würden zwei der Altmühlen außerhalb des Vorranggebietes liegen. Ein Repowering wäre bei ihnen nicht möglich. „Aber so lange sich das rechnet, werden die repariert“, ist Tom Solisch von der Bürgerinitiative überzeugt: „Ich finde das nicht gut, aber so wird es laufen.“ Das Bündnis Gegenwind Schleswig-Holstein hatte kritisiert, dass der Wildwuchs im Land bestehen bleibe, wenn sich weiterhin alte Mühlen außerhalb von Vorranggebieten drehen.

Potenzialflächen in der Übersicht

500 Altanlagen im Land

Insgesamt gibt es in Schleswig-Holstein etwa 500 Altanlagen außerhalb von Vorranggebieten, für die der Tüv-Vorschlag der Reparatur interessant wäre. Die Windparkbetreiber in Schwedeneck äußern sich nicht.

