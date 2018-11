Vier Top-Stars treten beim Festival "Pop am Strand" in Damp auf, darunter der US-Amerikaner Matt Simons. Das hat der Radiosender RSH in Kiel bekanntgegeben. Zur Veranstaltung im August 2019 werden mehr als 10.000 Besucher in dem Ostseebad erwartet. Eintrittskarten gibt es schon zu kaufen.