Strande

Heike Krömker-Krämer vom Partnerschaftsverein Bimare präsentiert die neuen Behälter in Eistütenform, die die Gemeinde angeschafft hat. Die Idee stammt aus der französischen Partnergemeinde Rayol-Canadel, erklärt die Stranderin. Dort entdeckte man die bunten Plastikbehältern zufällig in einem Schaukasten der Gemeinde. Und bestellte gleich 1000 der ansehnlichen Strandaschenbecher, als auch Rayol Nachschub bestellte. Sie wurden unter anderem mit dem Strander Wappen und dem Hinweis auf die französische Partnergemeinde bedruckt – ein nützliches Projekt, das zugleich verbindet. Rayol weist wiederum auf seinen Kippentüten auf Strande hin.

Bürgermeister Holger Klink (CDU) freut sich ebenfalls über die Neuanschaffung. Denn bei der alljährlichen Strandreinigung finden die Bürger „mengenmäßig am meisten“ alte Kippen, erklärt er. In Rayol fänden die Strandaschenbecher „reißenden Absatz“. Auch dort sind Kippen ein großes Problem, dem man seit einiger Zeit mit den poppigen Hörnchen begegnet.

„Die sind so schön – ich habe gleich welche zum Verschenken gekauft, obwohl ich nicht Raucherin bin“, erzählt Heike Krömker-Krämer. Die Hörnchen können für einen Euro vor allem in der Tourist-Information, aber auch in den gastronomischen Betrieben gekauft werden. Hotellerie und Gastronomie, erklärt Touristikchef Heiko Drescher, hätten selbst auch schon 200 Kippentüten erworben, um sie an ihre Gäste zu verschenken.