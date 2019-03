Eckernförde

Die Deutsche Bank und die Commerzbank hatten am Sonntag bestätigt, dass sie Gespräche über eine Fusion führen. Damit würden die größten Geldhäuser in Deutschland verschmelzen. Zumindest für den Finanzplatz Kiel erwarten Experten weitreichende Folgen. Bei der Commerzbank in Eckernförde hingegen blickt man gelassener auf die Verhandlungen.

"Ich gehe fest davon aus, dass es unsere Filiale auch im kommenden Jahr noch gibt. Wir sind seit sieben bis acht Jahren sehr erfolgreich", sagte Direktor André Leutz. Er ist auch zuständig für die Standorte Rendsburg und Schleswig.

Leutz macht den Erfolg vor allem am Kundenzuwachs des Eckernförder Hauses fest. "Wir sind im vergangenen Jahr um 300 Kunden auf insgesamt 5500 gewachsen." Damit habe sich der positive Trend fortgesetzt, denn bereits 2017 habe sein Institut 300 neue Kunden gewonnen.

Commerzbank-Filiale verwaltete 93 Millionen Euro

Die Eckernförder Commerzbank-Filiale hat im vergangenen Jahr ein Vermögen von 93 Millionen Euro verwaltet, in etwa genauso viel wie im Jahr 2017. Hintergrund ist laut Leutz die negative Börsenentwicklung von minus 18 Prozentpunkten im Dax. Auch Edelmetalle seien im Wert gefallen.

Der Anteil des Kreditgeschäfts lag in Eckernförde bei 39 Millionen Euro, ein Zuwachs um 13,8 Prozent. Den Löwenanteil mit 34 Millionen Euro machten Immobilienfinanzierungen aus. Sie sind um acht Millionen Euro gestiegen.

"Bei der Geldanlage verschenken viele Menschen weiter Geld", betonte André Leutz, "über 33 Millionen Euro liegen allein bei uns praktisch unverzinst auf Konten. Dabei gilt auch 2019: Wer Vermögen erhalten will, muss anlegen statt sparen."

