Eckernförde

Die Trophy-Gesamtwertung gewann die DLRG Harsewinkel. Oceanman wurde Daniel Roggenland (Harsewinkel), bei den Frauen hatte Michelle Hein (Magdeburg) die Nase vorn. Keine Glanzleistung zeigte dagegen die Sonne, die bei der Trophy schmerzlich am eckernförder Hauptstrand vermisst wurde. Die Rettungsschwimmer bissen die Zähne zusammen.

"Ich möchte mich so lange wie möglich warm halten", sagte Caroline Himmel aus Berlin, die an der Wasserkante in ihren Sportmantel gekuschelt auf den Startschuss zum Brandungsschwimmen wartete. Ansonsten lautete ihr Urteil über Eckernförde: "Ist wunderschön hier." Für den Wettkampf an der Ostsee hatte sich die DLRG-Schwimmerin zu Hause am Stößensee vorbereitet.

Ortsgruppen aus ganz Deutschland dabei

Laut Christopher Dolz, Pressereferent bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) beteiligten sich 28 Ortsgruppen aus dem gesamten Bundesgebiet an der Trophy. In Eckernförde stieg in diesem Jahr das Finale des dreiteiligen Wettbewerbs für Frauen und Männer. Zuvor waren Wettkämpfe in Jockgrim in Rheinland-Pfalz und in Salem in Baden-Württemberg ausgetragen worden. Im Ostseebad zählte die Ortsgruppe aus Harsewinkel zu den heißen Favoriten, weil die Westfalen vor dem Finale bereits auf dem ersten Rang in der Gesamtwertung lagen.

Nichts für Warmduscher

Besonders die Königsdisziplin Oceanman/Oceanwoman ist nichts für Warmduscher: 300 Meter schwimmen, 400 Meter Rettungsbrett fahren und 500 Meter auf dem Rettungskajak zurücklegen. Um zwischen den einzelnen Disziplinen vom Ziel zurück zum Start zu gelangen, mussten die Sportler immer über Strand joggen.

Der Rettungstriathlon war aber nur eine Disziplin. Insgesamt gab es bei der DLRG Trophy fünf Einzel- und drei Staffelwettbewerbe. "Es sind starke Gegner, aber wir sind zufrieden", sagten Lina Fischer (16) und Aline Handelmann (18) aus Eckernförde. Auch ihre Brüder Jan Handelmann (19) und Jannik Fischer (17) sowie Teamkollege Dominik Faltin (17) hatten ihren Spaß beim Wettkampf.