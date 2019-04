Dänischenhagen

„Wir wollen das Geld aber nicht mit der Gießkanne ausgeben, sondern gezielt einsetzen“, kündigte der 74-Jährige in der Mitgliederversammlung am Freitag in der Begegnungsstätte an. „Sie können sicher sein, dass wir sorgsam damit umgehen.“

Es gibt bereits erste Pläne: Laut Mohr hat das DRK Dänischenhagen dem Gettorfer Ortsverein seine Unterstützung zugesagt, dessen Bereitschaft einen Rettungswagen anschaffen möchte. Das alte Fahrzeug ist in die Jahre gekommen.

„Davon profitiert der ganze Dänische Wohld, das ist für die Menschen hier von enormer Wichtigkeit“, sagte Mohr. Die Gettorfer DRK-Bereitschaft bietet einen Sanitätsdienst auf großen Veranstaltungen in der Region an und ist ebenso bei Not- und Unglücksfällen zur Stelle.

Suche nach neuem Vorsitzenden geht weiter

Zudem kündigte Mohr eine Finanzspritze für den Hospizverein Dänischer Wohld an, der in Gettorf ein stationäres Hospiz plant. „Und in unserem Ortsverein haben wir auch noch einiges vor“, sagte der Schatzmeister. So benötige das DRK neue Möbel.

Ohne Erfolg verlief indes die Suche nach einem neuen Vorsitzenden, der Posten ist seit 2016 vakant und bleibt vorerst auch weiterhin unbesetzt. „Ich habe viele Gespräche geführt“, berichtete Mohr, der nur Absagen erhielt. Auch in der Jahresversammlung meldete sich kein Kandidat. „Dann müssen wir die Aufgaben weiter im Vorstand bewältigen“, stellte Mohr fest.

Von Jan Torben Budde