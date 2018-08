Dänischenhagen

Da der „Eiche“-Besitzer den früheren Gasthof nicht mehr zur temporären Wiederbelegung zur Verfügung stellen möchte, soll das Ende der kleinen, knackigen Ära zünftig gefeiert werden, erklärt Christian Bock, Chef des Organisationsteams.

Kartenbestellung ab sofort

Die letzte Altherren-Wiesn-Gaudi steigt im Golfclub Gut Uhlenhorst: Gefeiert wird dort am Sonnabend, 22. September. Ab 17 Uhr startet die Wiesn-Gaudi im Zelt und draußen; dort ist der Eintritt frei. Ab 18.30 Uhr spielt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Kaltenhof. Ab 21 Uhr steigt die Oktoberfest-Party mit DJ Olli. Der Eintritt kostet 15 Euro im Vorverkauf. Eine verbindliche Kartenbestellung ist ab sofort möglich per E-Mail an bock.daenischenhagen@freenet.de.

Zunächst belebte DRK den geschlossenen Gasthof

Auch zum Karneval hatten die Alten Herren des MTV Dänischenhagen seit 2012 regelmäßig in die „Eiche“ eingeladen, nur 2016 gab’s eine Pause. Wobei es nach der Schließung des Gasthofes Ende 2009 zunächst das DRK Dänischenhagen war, das im Oktober 2010 den Saal wieder belebte – und zwar mit einem Oktoberfest.