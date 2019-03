Noer Lindhöft

Der Felmer entfernt lose Feldsteine und altes Vlies von der Küstenschutzanlage. „Ich führe die Arbeiten an zwei Abschnitten aus“, so Litzendorf von der Firma Lamp. Die Teilstücke seien etwa 50 bis 60 Meter und 30 Meter lang. Danach erhält die Konstruktion einen frischen Lehmkern, der wieder mit Vlies und Feldsteinen überzogen wird. Litzendorf geht davon aus, dass die Arbeiten in dieser Woche abgeschlossen werden.

Der Deich dient zum Schutz eines Campingplatzes mit rund 150 Stellplätzen in direkter Strandnähe sowie des Restaurants Seerose. Laut Bürgermeisterin Sabine Mues ( CDU) stellt die Gemeinde für die Deichreparatur 35.000 Euro zur Verfügung. Nach ihren Angaben sind Fördermittel beim Land beantragt worden, einen Bescheid gibt es bisher nicht.

