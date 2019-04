Eckernförde

Der Rundpavillon ist eines der prägnanten Gebäude in Eckernförde. Für Autofahrer, die von Süden auf der B76 in die Stadt fahren, ist er unübersehbar. Er entstand Mitte der 1950er-Jahre in der typischen Stilistik seiner Zeit. Damals diente er laut „Eckernförde-Lexikon“ noch der Versorgung für den Campingplatz am Südstrand.

Anfang der 1960er-Jahre wurde der Pavillon zu einem Mehrzweckgebäude umgebaut mit modernen Waschräumen, Küche, Leseraum, Lebensmittelgeschäft und Post. Nach florierenden Jahren mit Dauer-Campern, die die Lage am Ostseestrand genossen, wurde der Campingplatz 1990 geschlossen. Er befand sich innerhalb eines mittlerweile geschützten Strandbereichs.

Vom Drachen-Doktor bis zum Sharky's Diner

In der Folge erfuhr der Südstrand-Pavillon verschiedene Nutzungen. Der „Drachen-Doktor“ machte ihn zu einem Zentrum für Flugdrachen-Freunde. Noch heute gibt es am Südstrand Drachenfeste. Später zog hier das Bistro/Café „Sharky’s Diner“ ein in Kombination mit einer Tauchbasis.

Zuletzt war das Mango’s Beach im Rundpavillon beheimatet, betrieben über das Mango’s Strandhotel von Claudia Franz. Knapp zehn Jahre währte dieses Phase. Jetzt ist das Gebäude, das sich im Erbbaurecht der Stadt befindet, verkauft. Gastronom Henning Franz (Franz Betriebe) zog sich aus gesundheitlichen Gründen von einem Projekt an dieser Stelle zurück.

Der Eigentümerwechsel eröffnet neue Chancen

Gero von Gersdorff, geschäftsführender Inhaber des Gettorfer Baugeschäfts Jöhnk, hat das Gebäude mit Snackbar und Kiosk vor wenigen Wochen erworben und das Potenzial erkannt. Seine Absicht ist es, „hier etwas Ordentliches zu machen“. Der Eigentümerwechsel bietet nach seinen Worten die Chance, an diesem exponierten Ort „der Lage entsprechend etwas zu realisieren“.

Der aktuelle Zustand des Rundpavillons sei nicht mehr zeitgemäß, sagt von Gersdorff. Konkreter kann er nicht werden, da nächste Woche zunächst Gespräche mit der Stadt anstehen. Auch baurechtliche Fragen sind noch zu klären, um abzuschätzen, wie eine Nachnutzung aussehen könnte.

Kommende Saison ist zunächst ein Provisorium geplant

Für Touristikmanager Stefan Borgmann ist klar: Der Südstrandpavillon, der zuletzt vor sich hin schlief, „hat Potenzial“. Er hofft auf neue Ideen, die mit Herzblut belebt werden. Denn der Südstrand, Eckernfördes Aktivstrand, sei von Mai bis Oktober mit Gästen gut bevölkert. Dafür biete sich beispielsweise ein Ausflugsrestaurant an, auch für Familienfeiern und Hochzeiten.

„Wir sind offen für Initiativen“, sagt Borgmann. Das Ambiente mit Ostseeblick sei für vieles geeignet, das könne auch eine moderne Strandlounge mit Beachmöbeln sein. Nur zur Saison 2019 wird wohl noch kein neues Leben in den Rundpavillon einziehen. Borgmann plant für kommenden Sommer deshalb mit einer Alternativlösung für die Standversorgung über einen mobilen Stand.

Weitere Nachrichten aus der Region Eckernförde finden Sie hier