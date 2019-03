Weihnachtsmarkt ist schon in der Mache

Eckernförde Gettorf - Weihnachtsmarkt ist schon in der Mache Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor dem Weihnachtsmarkt. Die Gettorfer Politik gab Mittwochabend grünes Licht für die konkreten Planungen des nächsten Adventsvergnügens mit regionalen Charakter und geschmückten Buden in der Fußgängerzone.

Von Cornelia Müller

Weihnachtsmarkt Gettorf kurz nach der Eröffnung am Freitag vor dem dritten Advent 2018: Die Besucher kamen in Scharen. Nach dem Mitsinge-Konzert unter freiem Himmel bummelte man gemütlich zwischen geschmückten Buden in der Fußgängerzone. Quelle: Cornelia D. Mueller