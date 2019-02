Altenholz

Dienstags und donnerstags herrscht derzeit nach Angaben von Anwohnern wieder besonders viel Parkplatz-Suchverkehr in den Wohngebieten: „Wie ein Bienenstock!“ Auch am Freitagmorgen stehen hier in FH-Nähe mehrere Fahrzeuge im Halteverbot. Auch im noch etwas weiter entfernten Rüschkamp haben Studierende ihr Auto abgestellt haben, marschieren von dort zu Fuß Richtung Fachhochschule für Dienstleistung und Verwaltung: vorbei an vollen Dataport- und FH-Stellflächen.

Quelle: Grafik: Lina Schlapkohl

THW-Handballer haben eigene Plätze

Bei all den Autos fällt dann eine Stellfläche zwischen Hotel und Regenrückhaltebecken besonders ins Auge: Auf dem neuen, mit einer Schranke gesicherten Dozentenparkplatz parken auch am Freitag nur fünf Autos. Nebenan rollen nach und nach THW-Kiel-Handballer mit ihren Fahrzeugen an. Für sie gibt es im neuen Komplex ebenfalls reservierte Stellplätze: Für das Leistungszentrum und das Hotel wurden 65 neue Abstellmöglichkeiten geschaffen.

Die Macht der Gewohnheit

Wie kommt’s, dass in diesem an Parkraum so knappen Quartier Stellplätze ungenutzt bleiben? Dem FH-Präsidenten Dr. Jens T. Kowalski ist das Problem bewusst: „Wir beobachten das genau und überlegen, wie wir die Auslastung des abgeteilten Parkplatzes verbessern können.“ Aber viele Lehrkräfte steuerten morgens noch aus alter Gewohnheit die Stellplätze direkt vor der Einrichtung an. „Wir sprechen die Leute auch an“, sagt er: „Das ist ein Lernprozess – da müssen wir um Geduld bitten.“ Er geht davon aus, dass sich die Situation im Laufe des Jahres bessern wird.

Parkkonzept: Das hat sich getan

Durch die Planung für das neue Leistungszentrum für die Handballer des THW Kiel rückte 2016 die Parkplatznot rund um FH und IT-Dienstleister Dataport in den Fokus. 2017 wurde ein Konzept für bis zu 364 mögliche neue Stellplätze vorgestellt. Davon sind 118 südlich von Dataport derzeit im Bau. Fertig sind die Dozentenparkplätze am Regenrückhaltebecken – im Konzept waren allerdings 40 statt 32 vorgesehen.

Einiges noch in Planung

In Planung sind 30 Stellplätze am Druck- und Kuvertierzentrum. Als letzte Option gilt der Behelfsparkplatz auf dem Areal der Asgard-Pfadfinder an der Bundesstraße 503. Er böte für Spitzenzeiten 126 Stellplätze auf Schotterrasen. Noch in Planung sind die 34 Stellplätze östlich der Fachhochschule, wo derzeit Räder stehen. Ob die 16 Plätze nördlich der Apartmenthäuser von Westside Living bereits gebaut wurden, ist unklar – zumindest gibt es dort eine große, relativ neue Stellfläche.

