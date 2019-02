Seit vier Monaten gibt es die Naturgruppe der Osdorfer Kindertagesstätte Rappelkiste, die auf einer Wiese am Schloss in Noer beheimatet ist. Winken Frostbeulen beim Gedanken an Minusgrade, ringt die Kälte den Waldfröschen bloß ein müdes Lächeln ab. Elf hartgesottene Kinder zählt die Gruppe.