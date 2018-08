Tüttendorf

Die Kosten für die Sanierung werden mit rund 750.000 Euro beziffert. Autofahrer müssen sich auf Vollsperrungen und Umleitungen einstellen. Die Bauarbeiten dauern nach Einschätzung des Landesbetriebes voraussichtlich bis zum 10. September.

Demonstration mit Blumen

„Wir haben lange dafür gekämpft“, sagt Dirk Hundertmark, CDU-Ortsvorsitzender in Schinkel, „wer in letzter Zeit auf der L 46 gefahren ist, hat keine Zweifel daran, dass die Erneuerung dringend notwendig ist.“ Die CDU-Ortsverbände in Schinkel und Tüttendorf haben jahrelang mit besagter Pflanzaktion für eine Erneuerung der mit Schlaglöchern übersäten Landesstraße demonstriert. Im April dieses Jahres verkündete Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), dass die „Flickschusterei“ nun ein Ende habe und die Fahrbahn grundsaniert werde. Gerade in Schinkel sorgte die Nachricht für große Freude, weil es sich um die Hauptverbindung nach Gettorf handelt.

Sperrungen und Umleitung in einer Karte

Laut Landesbetrieb sollen die Arbeiten in drei Bauabschnitten erfolgen: Erst ist der Teilabschnitt von Eckholz (K 90) bis zum Roggenrader Weg an der Reihe, von dort geht es weiter bis zur Holander Allee, danach folgt das letzte Straßenstück bis zum Butterkamp (L 44).

Autofahrer müssen sich allerdings in Geduld üben: Wie der Landesbetrieb mitteilt, seien Vollsperrungen für alle Bauabschnitte erforderlich, weil die zur Verfügung stehende restliche Fahrbahnbreite keine andere Verkehrsführung zulasse. Es werde eine Umleitung für alle Bauabschnitte ausgewiesen. Der von der K 90 aus Neuwittenbek kommende Verkehr soll über die K 92 bei Schinkel in Richtung Gettorf geführt werden. Für die Gegenrichtung erfolge eine „identische Verkehrsführung“, so der Landesbetrieb. Das beauftragte Bauunternehmen werde die direkten Anlieger der L 46 rechtzeitig vor Ort über nächste Schritte und Termine informieren. „Zwar müssen wir noch mal drei Wochen warten, aber das lohnt sich“, unterstreicht Dirk Hundertmark.

Von Jan Torben Budde