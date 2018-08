Damp

Wenn es nach den Sommerferien in Baden-Württemberg in der Schule heißt, „was hast du erlebt?“, kann Tobias Frodl (11) aus der Nähe von Stuttgart Ungewöhnliches erzählen. Nämlich: „Ich bin Weltmeister geworden.“ Und zwar bei der Ditsch-WM in Damp in Schleswig-Holstein.

Mit seinen Eltern Monika und Stephan Frodl und Schwester Franziska (9) macht Tobias gerade Urlaub in Damp. Dort entdeckte die Familie die Plakate für die Ditsch-WM – und Sohn und Vater entschieden sich, mitzumachen.

In der Königsdisziplin „tausend Sprünge“ verpasste Stephan Frodl dann am Sonntagnachmittag das Finale trotz zehn Hüpfern nur knapp im Stechen. Tobias hingegen setzte sich im Finale mit acht Ditschern gegen die Konkurrenz durch.

Worauf kommt’s beim Ditschen an, damit die Steine möglichst oft über die Wasseroberfläche hoppeln? „Der Stein muss genügend Rotation haben, und der Schwung ist entscheidend“, sagt der elfjährige Weltmeister. „Und der richtige Stein ist wichtig“, erklärt Monika Frodl.

Seinen Titel wird Tobias allerdings im kommenden Jahr nicht verteidigen können: Die Familie plant dann erst mal wieder einen Urlaub in den Bergen. Doch die „toll organisierte und unterhaltsame Veranstaltung“ hat den Frodls gefallen.

Bei den Männern setzte sich in der „Tausend Sprünge“- Disziplin Vorjahresgewinner John Rapaglia durch, ein in Kiel lebender Amerikaner. Der gute Techniker kam auf 13 Ditscher. Bei den Frauen setzte sich Kathleen Netzel mit neun Ditschern ganz knapp durch. Im Genauigkeitsditschen holte Jörg Peters den Titel. 60 aktive Teilnehmer gab es in Damp.