Osdorf

Plastikverpackungen, Bier- und Schnapsflaschen, Zigarettenkippen und sogar einen Schwangerschaftstest. „Ich habe zerrissene Kleidung gefunden“, erzählte Emely (9). Beim Anblick eines ausgedienten Tannenbaumes stimmten die Lütten und Klassenlehrerin Mara Tiedemann spontan ein Weihnachtslied an. „Wir wollen dazu beitragen, dass die Kinder auf die Umwelt achtgeben“, sagte Schulleiterin Ute Koschinski. Daher stehe für alle Erst- bis Viertklässler das Müllsammeln auf dem Stundenplan. Der Termin am Freitag vor der Dorfputz-Aktion der Gemeinde habe sich schon etabliert, so Ute Koschinski. Den Müll steckten die Kinder – ausgerüstet mit Handschuhen und Warnwesten – in blaue Säcke, die dann wiederum von der Gemeinde abgeholt werden sollten.

Hier weitere Termine in der Region am Sonnabend, 23. März:

Ahlefeld-Bistensee. 9.30 Uhr am Feuerwehrhaus

Altenhof: 10 Uhr am Gemeinschaftshaus in Aschau. Anschließend Gulaschsuppe für die Sammler.

Altenholz-Knoop: 14 Uhr am Gerätehaus, Knooper Dorfstraße 2a.

Barkelsby: 10 Uhr am Feuerwehrhaus. Handschuhe werden gestellt. Anschließend Erbsensuppe für die Helfer.

Damendorf: 10 Uhr am Dörpshus

Dänischenhagen: 10 Uhr am Parkplatz Schulstraße, am Gildeplatz Scharnhagen und bei der Feuerwehr Kaltenhof. Anschließend gibt es eine kleine Stärkung im Sportheim.

Eckernförde: 10 Uhr am Feuerwehrhaus an der Noorstraße. Imbiss um 12 Uhr am gleichen Ort. Freiwillige können sich unter Tel. 04351/710-604 oder -602 anmelden.

Gettorf: 9 Uhr am Bauhof, Kieler Chaussee 31. Hier werden die Müllsammler eingeteilt. Um 12 Uhr gibt es Suppe und Getränke für die Freiwilligen.

Neuwittenbek: 14 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Neuwittenbek, an der Bushaltestelle Alter Feldweg in Altwittenbek, an der Bushaltestelle am Gutshof Warleberg.

Noer: 11 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Noer und am Sportheim Lindhöft. Imbiss im Anschluss im Sportheim Lindhöft.

Osdorf: 10 Uhr am Feuerwehrgerätehaus, im Anschluss gibt es ebenfalls dort Suppe und Getränke.

Schwedeneck: 10 Uhr, Treffpunkte Feuerwehr Krusendorf, Parkplatz Schule/Turnhalle Surendorf, Buswartehäusschen Dorfstraße in Stohl (bei Göttsche), Feuerwehrhaus Birkenmoor, Waldparkplatz Dänisch Nienhof, Feuerwehr Sprenge. Ab 12 Uhr gibt es für die Helfer Erbsensuppe im STS-Sportheim in Surendorf.

Strande: 8.30 Uhr am Bauhof. Gegen 12.30 Uhr gibt es dort einen Mittagsimbiss für die Helfer.

Windeby: 10 Uhr an der Eiche in Kochendorf oder an der Bushaltestelle Friedland. Weitere Treffpunkte können mit der Vorsitzenden des Umweltausschusses, Gabriele Pochhammer, Tel. 44472 oder 0172/4330934, vereinbart werden. Greifer und Säcke werden gestellt. Imbiss um 13 Uhr am Feuerwehrhaus Kochendorf.

Von Jan Torben Budde