Ratsherrin Doris Rautenberg verlässt mit sofortiger Wirkung die Fraktion der Linken. Sie war erst mit der Kommunalwahl im Mai vergangenen Jahres in die Eckernförder Ratsversammlung eingezogen. Doch die persönliche und politische Arbeit in der Fraktion habe sich von Beginn an schwierig gestaltet.