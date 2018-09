Ein Mann aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde hat in den vergangenen zwei Jahren in 13 Fällen unerlaubt Fotos von Frauen in Umkleidekabinen des Meerwasserwellenbades geschossen. Montag wurde der geständige 52-Jährige vom Amtsgericht Eckernförde zu einer Geldstrafe von 2100 Euro verurteilt.